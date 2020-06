Personeel gaat weer actievoeren bij Tata Steel na mislukt overleg

Overleg tussen de vakbonden en de directie van Tata Steel Nederland heeft niets opgeleverd. Medewerkers van de staalfabriek gaan daarom weer staken, maken vakbonden FNV en CNV bekend.

„We hebben een gesprek gehad met de directie gehad, maar daarin zijn geen concrete toezeggingen gedaan over onze eisen. Dat betekent dat we verder gaan met acties”, aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis. Nieuwe stakingen zullen volgens hem vitale onderdelen in de staalproductie in IJmuiden raken.

De deur voor nieuw overleg tussen de vakbonden en Tata Steel is niet helemaal dichtgegooid, geeft CNV-onderhandelaar Peter Böeseken aan. „Hoewel de acties voorlopig doorgaan, is CNV op elk moment bereid tot nieuw overleg.”

Vakbonden begonnen eerder deze maand met stakingsacties bij Tata Steel in IJmuiden, waarbij onder andere de hoogovens een dag werden stilgelegd. Personeel is bezorgd over een op handen zijnde reorganisatie, waarbij wordt gevreesd voor banenverlies. Ook het vertrek van Theo Henrar als directeur van Tata Steel Nederland, dat als ontslag wordt gezien, leidde tot woede. Donderdag gelaste FNV een pauze in voor verkennende gesprekken.

In hun tien punten tellende eisenpakket roepen bonden Tata Steel onder meer op om geen gedwongen ontslagen door te voeren. Ook mogen er geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht. Daarnaast verzetten ze zich tegen een eventuele integratie van Nederlandse activiteiten met Britse onderdelen.