Personeel financiële sector welkom in onderwijs

Het moet voor personeel van banken en verzekeraars eenvoudiger worden om zich te laten omscholen tot leraar om daarmee ook het lerarentekort aan te pakken. Vertegenwoordigers uit de financiële sector, lerarenopleidingen en werkgevers in het onderwijs ondertekenen daarvoor maandag een convenant in het bijzijn van minister Arie Slob van onderwijs.

De voorbije jaren zijn in de financiële sector tienduizenden banen verdwenen en door verdere digitalisering zal die trend naar verwachting ook de komende jaren doorzetten. Aan de andere kant is in het onderwijs, en dan met name in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo sprake van oplopende lerarentekorten.

Volgens Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, snijdt het mes aan twee kanten. „Als wij onze medewerkers dus kunnen interesseren voor een mogelijke carrière als zijinstromer in het onderwijs helpen we het lerarentekort te verkleinen en bieden we onze werknemers extra perspectief.”