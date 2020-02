Personeel containerterminal Uniport mag eindelijk naar huis

De werknemers van containerterminal Uniport in de Rotterdamse Waalhaven kunnen eindelijk naar huis. De kortgedingrechter in Rotterdam heeft vorderingen van de ondernemingsraad van het bedrijf toegewezen. De personeelsvertegenwoordiging klaagde al enige tijd over een „gijzeling” van het personeel.

In november besloot moederbedrijf Steinweg Uniport uiterlijk per 31 maart te sluiten. In de aanloop naar die sluiting heeft het containerbedrijf al geruime tijd geen werk meer. Uniport verplichtte de werknemers, die nog steeds betaald krijgen, om toch op het werk te verschijnen. Zo kwam het dat er al weken zowel overdag als ’s nachts mensen in de kantine zaten te kaarten en darten.

De ondernemingsraad klaagde dat de situatie voor veel stress zorgde bij de medewerkers. Hierbij speelde ook mee dat nog steeds niet duidelijk was of ze binnenkort nog wel werk zouden hebben. De directie van het bedrijf gaf aan dat zij vrijstelling van werk pas in overweging wilde nemen na overeenstemming over een sociaal plan.

Met die laatste redenering is de kortgedingrechter het niet eens. Aangezien er toch geen werk meer is en ook niet meer komt, acht de rechter de opstelling van de directie in strijd met goed werkgeverschap.