Personeel centraal bij Dromec Groep BV

De klant centraal? Directeur Cees Drost (37) van de Dromec Groep BV uit Rhenen vindt zijn personeel belangrijker. „Als zij het goed naar hun zin hebben, zorgen zij vanzelf ook goed voor de klant.”

De technische sector heeft een schreeuwend tekort aan bekwaam personeel. Dromec BV heeft er geen last van, zegt Drost. „Wij hebben altijd meer sollicitanten dan vacatures.” Hoe dat komt? „Het is bekend dat Dromec het personeel voorop zet.” In financiële zin: 10 procent van de winst wordt verdeeld onder de twintig personeelsleden.

Maar die financiële waardering is niet het belangrijkste, volgens de werktuigbouwkundige. „Wij doen niet aan functionerings- of beoordelingsgesprekken, maar laten ieder personeelslid aan het begin van het jaar meerdere persoonlijke doelen opstellen. Die hoeven niet per se iets met het bedrijf te maken te hebben. Dat kan dus heel praktisch zijn, bijvoorbeeld 10 kilo afvallen. Of een traject bij psycholoog om iets uit het verleden te kunnen verwerken. Als ik dan een gesprek heb met een werknemer gaat het over de vraag of het lukt met die persoonlijke doelen.”

Dat omzien naar elkaar heeft Drost geleerd bij zijn eerste werkgever, metaalfabriek Marver in Maarsbergen. „Ik heb er genoten en veel geleerd. Vooral hoe je als mensen met elkaar omgaat.”

Daarna is Drost persoonlijk door een dal gegaan. Zijn vader Gerrit Drost, grondlegger van het bedrijf, overleed in 2013 op 57-jarige leeftijd. Tijdens diens ziekte vroeg Drost sr. zijn zoon het bedrijf voort te zetten. Cees had toen samen met een compagnon een landbouwmechanisatiebedrijf waar op zijn zachtst gezegd niet alles van een leien dakje ging. „Daar heb ik geleerd hoe alles fout kan lopen, mede door eigen schuld. Ik heb in die acht jaar voordat ik bij Dromec kwam heel wat klappen gehad.”

Vader Gerrit Drost begon in 1996 in de schuur achter zijn huis in Ermelo met het verhandelen van elektromotoren en tandwielkasten die hij uit Italië importeerde. In 1999 werd de schuur te klein en kwam het bedrijf in Kesteren terecht. Een jaar later begon Drost sr. met het bouwen van de eerste lieren voor de visserijsector, vooral op Urker kotters.

In 2002 vestigde Drost Mechanica (Dromec) zich op industrieterrein Remmerden in Rhenen. Het bedrijf werd bekend in de wereld van de lierenbouw en kreeg ook steeds technischer vraagstukken. Om die op te kunnen lossen, was het nodig om ook ingenieurs en softwareontwikkelaars aan te trekken die zulke oplossingen bedachten.

Een voorbeeld van zo’n vraagstuk is de wens van een Saoedische kroonprins om aan een zogeheten zipline van een 170 meter hoge wolkenkrabber in Dubai naar beneden te glijden. Drost: „De kabel mag niet slap komen te hangen. Aan de andere kant kun je hem niet onbeperkt strak trekken omdat zo’n wolkenkrabber niet is berekend op veel zijdelingse krachten.” Drost vloog twee keer naar Dubai, zijn werknemers volgden. Uiteindelijk kwam er een uitgekiend systeem en is de zipline een populaire attractie in Dubai.

Als Drost eenmaal over de zogeheten specials van Dromec begint, kan hij bijna niet stoppen. „Herinner je nog de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld in de haven van Rotterdam? Wij hebben daar onder andere zeven grote lieren geleverd waarvan de grootste een houdkracht had van 240 ton en een trekkracht van 90 ton. Ken je het Icoon Afsluitdijk? Daar wekken ze met vliegers en windkracht energie op. Wij leverden de lieren die zorgen dat de vlieger stijgt en weer daalt.”

De verhuurtak van de Dromec Groep heet Tension Winding Solutions (TWS). Gerrit Drost jr. zwaait er de scepter. Het bedrijf verhuurt vooral machines die door Dromec ontwikkeld zijn.

De nieuwste tak van de groep is het bedrijf Floating Solar dat drijvende zonne-energiesystemen maakt. „Het zijn ronde eilanden met elk zo’n 200 zonnepanelen. Door middel van lieren draaien de zonnepanelen met de zon mee. Daarom leveren ze 46 procent meer energie dan stilstaande panelen. De eerste eilanden leggen we deze herfst in een bassin van waterbedrijf PWN in Andijk.”

digibron.nl/dezaak



Bedrijfsgegevens

Naam: Dromec Groep BV

Waar: Rhenen

Activiteit: Aandrijfsystemen en lieren

Aantal werknemers: 20