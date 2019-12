Personeel BP akkoord met nieuwe cao

Leden van vakbonden FNV en CNV zijn akkoord met een nieuwe cao voor de medewerkers van de BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied. Volgens vakbond CNV was de achterban niet unaniem, maar heeft de meerderheid ingestemd. De nieuwe cao heeft met terugwerkende kracht een looptijd van twee jaar.

Werkgever en werknemers maakten onder meer afspraken over hoe snel medewerkers omhoog gaan in hun loonschaal. Daardoor krijgt een goed functionerende medewerker jaarlijks een loonsverhoging van 2,9 procent. Ook gaan de cao-lonen bij BP dit jaar structureel met 3 procent omhoog en in 2020 volgt een loonstap van 2,5 procent.

Bij de raffinaderij van BP werken achthonderd mensen, de cao geldt voor vijfhonderd van hen. De huidige cao liep begin april al af.