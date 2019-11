Personeel Action krijgt meer loon

Meer dan 15.000 medewerkers van winkelketen Action krijgen een loonsverhoging. Daarover heeft de discounter afspraken gemaakt met de eigen ondernemingsraad.

Het gaat om 8,5 procent meer loon plus een eenmalige uitkering van 1 procent over het brutosalaris op basis van de gewerkte uren in 2019. De lonen gaan in zes stappen structureel omhoog, verspreid over de jaren 2020 tot en met 2022. Ook zijn er afspraken gemaakt over verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld flexibilisering.

Volgens Action-topman Sander van der Laan gaat het goed met Action. „Wij groeien internationaal hard en we zijn een financieel gezond bedrijf”, benadrukt hij. Voorzitter van de ondernemingsraad Peter van der Weerdt wijst erop dat de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling een looptijd heeft van drie jaar, wat rust en duidelijkheid zou geven aan de medewerkers. „We zijn tevreden dat er een akkoord is waarbij de focus ligt op de instroom van nieuwe medewerkers en op het behoud van huidige werknemers.”