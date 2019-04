Perry-moeder JD Sports verhoogt omzet

Sportwinkelketen JD Sports heeft de omzet in het afgelopen gebroken boekjaar flink verhoogd. Daarbij profiteerde het Britse moederbedrijf van onder meer Perry en Aktiesport van nieuwe winkels in Europa, Australië en Azië en een overname in de Verenigde Staten.

De omzet ging in het op 2 februari afgesloten boekjaar met ruim 49 procent omhoog naar meer dan 4,7 miljard pond, wat omgerekend neerkomt op ruim 5,4 miljard euro. De winst kwam uit op 264,2 miljoen pond tegen 236,4 miljoen pond een jaar eerder.

JD Sports opende afgelopen jaar 39 nieuwe winkels in Europa, waaronder de eerste twee zaken in Finland. Het bedrijf heeft nu vestigingen in tien landen op het Europese vasteland. In Azië en Australië kwamen er 34 zaken bij, waaronder nieuwe locaties in Singapore, Thailand en Zuid-Korea.