Perry-moeder JD Sports heeft wind mee

Sportwinkelketen JD Sports heeft de winst in het afgelopen gebroken boekjaar flink opgevoerd. Het Britse moederbedrijf van onder meer Perry en Aktiesport opende meer winkels in onder meer Europa, Australië en Azië. Zowel de sportmode-tak als de outdoorwinkels deden het goed.

Het aantal winkels in Nederland nam evenwel af. Begin februari vorig jaar waren er nog 164 winkels van Perry en Aktiesport. Daarvan sloten er 63 de deuren. Losse cijfers over de prestaties in Nederland gaf JD SPorts niet.

De omzet van het hele bedrijf ging met een derde omhoog naar 3,2 miljard pond (3,7 miljard euro). De winst kwam uit op 236,4 miljoen pond van 184,6 miljoen pond een jaar eerder.