Pernod Ricard vreest flinke winstdaling door coronacrisis

De Franse drankenproducent Pernod Ricard vreest dat zijn winst dit jaar hard geraakt zal worden door de gevolgen van de coronacrisis. Door de uitbraak werd de verkoop in China zwaar getroffen terwijl ook verkopen aan toeristen zijn gekelderd door de reisbeperkingen om het virus in te dammen.

De eigenaar van Absolut-vodka, Jameson-whiskey en Martell-cognac denkt dat zijn winst dit jaar met 20 procent zal dalen. Eerder werd nog op een hogere winst gerekend. „De marktomstandigheden zijn zeer sterk verslechterd door de uitbraak van het coronavirus. We zijn blij te zien dat in China een geleidelijk herstel lijkt te zien, dankzij sterke maatregelen om de ziekte tegen te gaan. We kunnen de lengte en impact nog niet voorspellen, maar we houden vertrouwen in onze strategie”, verklaarde topman Alexandre Ricard van het bedrijf.

Om de crisis door te komen, gaat de onderneming in de kosten snijden. Daarnaast is Pernod Ricard bezig met het doneren van pure alcohol voor gebruik in handgels om zo te helpen tekorten tegen te gaan.