PepsiCo verkoopt meer snacks en frisdrank

De Amerikaanse snack- en frisdrankproducent PepsiCo heeft in het afgelopen kwartaal meer snacks van bijvoorbeeld de merken Lay’s en Dorito’s verkocht, maar ook ontbijtgranen van het merk Quaker. Daardoor stegen de winst en omzet. Voor heel dit jaar rekent het bedrijf op hogere verkopen.

De verkoop van frisdrank zat eveneens in de lift omdat Amerikanen in de coronatijd boodschappen bleven hamsteren. Het bedrijf zag de omzet in zijn derde kwartaal met ruim 5 procent stijgen in vergelijking met een jaar eerder tot meer dan 18 miljard dollar. Daarbij werd een nettowinst behaald van bijna 2,3 miljard dollar tegen 2,1 miljard dollar een jaar geleden. De autonome omzet, dus exclusief wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen, steeg met ruim 4 procent.

PepsiCo gaf aan voor heel dit jaar op een autonome groei met circa 4 procent te rekenen.