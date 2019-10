Pepsi-fabrikant scoort vooral met chips

Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo doet vooral goede zaken met chips. De maker van drankjes als Pepsi en chips van merken als Lay’s kijkt tevreden terug op het voorbije kwartaal en ziet ook de toekomst positief tegemoet.

Het Amerikaanse concern zag in eigen land de omzet van zijn chipsdivisie Frito-Lay stevig stijgen. Ook de verkopen van frisdrank in de Verenigde Staten trokken weer wat aan. Eerder had PepsiCo het op dat vlak lastig vanwege terughoudendheid van consumenten ten aanzien van suikerhoudende drankjes en door toenemende concurrentie. De omzet steeg in het derde kwartaal met 4,3 procent tot 17,2 miljard dollar. De nettowinst daalde van 2,5 miljard naar 2,1 miljard dollar.

PepsiCo sneed de afgelopen periode ook in de kosten. Tegelijk werden wel de marketinguitgaven opgeschroefd in de strijd met grote concurrent Coca-Cola.