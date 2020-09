Pensioenuitvoerder APG stopt 84 miljoen in Londens vastgoed

Pensioenuitvoerder en -belegger APG breidt zijn Britse hotelportefeuille uit met de aankoop van Wellington Block, zes aan elkaar geschakelde gebouwen in hartje Londen. APG koopt de gebouwen van de Britse vastgoedonderneming Capco voor 84,4 miljoen euro.

Wellington Block, vlakbij de toeristische trekpleister Covent Garden, moet een hotel worden met minimaal 146 kamers en een winkel- en restaurantgedeelte krijgen. De panden moeten nog worden verbouwd en uitgebreid, halverwege 2023 moet het hotel open gaan. „Dit soort hotellocaties zijn zeldzaam in Londen”, zegt Robert-Jan Foortse, hoofd European Property Investments bij APG.

Het hotel zet nadrukkelijk in op zakelijke klanten die meerdere weken tot maanden willen blijven, de zogeheten longstays, aldus een woordvoerder. Met het aantrekken van een brede doelgroep hoopt het hotel minder gevoelig te zijn voor grote schommelingen in bijvoorbeeld het aantal toeristen of zakelijke reizigers, aldus de belegger.

APG hoopt de portefeuille in Londen de komende periode nog verder uit te breiden. Eind 2019 kocht de joint venture van APG en LCP al Harrington Hall in South Kensington. De 237 kamers van Harrington Hall worden op dit moment verbouwd naar hetzelfde concept als Wellington Block. De verwachte oplevering van Harrington Hall is eind 2021.

In Nederland is de belegger van onder andere de pensioenen van ambtenarenpensioenfonds ABP al eigenaar van Batavia Stad en doet het mee aan een miljardeninvestering in Brisa, een groot tolwegplatform in Portugal.