‘Pensioensector kwetsbaar voor schokken’

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. Dit komt naar voren uit de Europese stresstest voor verzekeraars en pensioenfondsen, zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB). In het geschetste negatieve scenario zal sprake zijn van aanhoudende kortingen wat op termijn doorwerkt in het groeicijfer van de economie.

In de test van de Europese toezichtautoriteit EIOPA zijn verzekeraars en pensioenfondsen onderworpen aan een scenario waarbij aandelen en vastgoed minder waard worden, terwijl de rentes en de risicopremies licht stijgen. Vooral de blootstelling aan vastgoed en aandelen raakt pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen dan hard.

Nieuw in de Europese pensioenstresstest is de zogeheten kasstroomanalyse. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er de komende 100 jaar jaarlijks aan een deelnemer wordt uitbetaald. In het stressscenario worden uitbetalingen na verloop van tijd minder en zullen huishoudens minder geld uitgeven.

Anders dan in voorgaande EIOPA stresstests zijn de deelnemende pensioenfondsen bekendgemaakt. Voor Nederland waren dat ABP, PFZW, PME, PMT, Bouw, Detailhandel en ABN Amro. Zij vertegenwoordigen 60 procent van de Nederlandse pensioenfondsbeleggingen en -deelnemers.