Pensioenpremie blijft gelijk bij PFZW

Werknemers in de zorgsector hoeven volgend jaar geen extra pensioenpremie te betalen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten om de premie in 2020 gelijk te houden op 23,5 procent van het brutoloon. Ook is besloten de pensioenen volgend jaar niet te indexeren en niet te tornen aan het opbouwpercentage.

Volgens een woordvoerster staat het besluit los van de pensioenmaatregelen die verantwoordelijk minister Wouter Koolmees deze week aankondigde. PFZW is met bijna 2,9 miljoen deelnemers het op een na grootste pensioenfonds van Nederland. Het fonds stelde de premie al enkele weken terug vast, maar komt er nu pas mee naar buiten.

Of de pensioenen volgend jaar nog gekort moeten worden, wordt pas na 31 december duidelijk. Door de maatregelen van Koolmees is die kans wel een stuk kleiner geworden, aldus de zegsvrouw.

Het bestuur van het fonds houdt er overigens rekening mee dat voor 2021 wél moet worden besloten de premie te verhogen of de pensioenopbouw te verlagen. Daarbij spelen de stand van de rente, het verwacht rendement uit beleggingen en de nieuwe afspraken uit het pensioenakkoord een belangrijke rol.