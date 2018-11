„Pensioenoverleg hervat met Rutte en Koolmees”

Werkgevers en vakbonden hervatten dinsdag gesprekken over het pensioenstelsel. Premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zullen dinsdag ook aanschuiven. Dat meldden verschillende bronnen rond de onderhandelingen aan het ANP. Rutte zei vorige week al dat de gesprekken deze week hervat zouden worden.

Voor het weekend zaten de partijen, inclusief Rutte en Koolmees, nog een marathonsessie uit. Het was al de zoveelste sessie in een lange reeks aan onderhandelingen over een hernieuwing van het pensioenstelsel binnen de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin zijn vakbonden, werkgeversverenigingen en kroonleden vertegenwoordigd.