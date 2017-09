Pensioenleeftijd Zwitserse vrouwen niet omhoog

In Zwitserland blijven vrouwen een jaartje eerder met pensioen kunnen dan mannen. In een referendum hebben de Zwitsers in meerderheid tegen een plan gestemd om de pensioenleeftijd voor vrouwen te verhogen tot 65 jaar. Voor Zwitserse mannen geldt al langer dat ze tot hun 65e moeten doorwerken.

De voorstellen die zijn afgewezen hadden de eerste serieuze pensioenhervorming in zeker twee decennia moeten zijn in Zwitserland. Het Alpenland heeft net als andere Europese landen te maken met vergrijzing en een toenemende levensverwachting. De regering in Bern wilde het pensioensysteem daarop aanpassen, maar zal nu met een nieuw voorstel moeten komen om de bevolking te overtuigen.

Dat er in Zwitserland voor mannen en vrouwen verschillende pensioenleeftijden gelden is niet uniek. Dat is in meer Europese landen het geval. In Groot-Brittannië wordt de leeftijd waarop mannen en vrouwen recht hebben op een publieke uitkering bijvoorbeeld volgend jaar pas gelijkgetrokken.