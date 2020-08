Pensioenkortingen dreigen nog steeds bij grote pensioenfondsen

Massale pensioenkortingen dreigen nog steeds bij de grote pensioenfondsen in Nederland. Volgens nieuwe maandcijfers is de financiële positie van ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfonds PMT in juli niet tot nauwelijks verbeterd, waardoor hun dekkingsgraden nog steeds onder de verlaagde minimumgrens van de overheid zitten.

ABP had per eind vorige maand voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen slechts zo’n 85 cent in kas. Bij PFZW ging het om een kleine 86 cent, oftewel een dekkingsgraad van bijna 86 procent. PMT voldeed met iets minder dan 90 procent ook nog niet aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken besloot eerder de eisen voor de dekkingsgraden van de fondsen tijdelijk wat te versoepelen wegens de „uitzonderlijke economische situatie”. Maar als de grote fondsen volgend jaar moeten korten, betekent dat alsnog een pensioenverlaging voor miljoenen Nederlanders.

Advies- en onderzoeksbureau Aon meldde eerder deze maand al dat de dreiging van pensioenkortingen bij sommige fondsen nog steeds aanwezig is. Het herstel van de aandelenmarkten zette vorige maand weliswaar verder door, maar de rente daalde ook en dat drukte op de cijfers. De onderzoekers waarschuwden ook dat diverse pensioenfondsen straks mogelijk hun premies flink moeten verhogen of moeten snijden in de pensioenopbouw.