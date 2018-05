Pensioenfondsen tonen licht herstel

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in april wat verbeterd, na een lastig eerste kwartaal. Volgens onderzoeksbureau Aon profiteerden de fondsen afgelopen maand onder meer van winsten met beleggingen. De aandelenkoersen zaten in de lift dankzij goede economische cijfers en een relatief hoog consumentenvertrouwen.

De gemiddelde dekkingsgraad in de pensioensector ging in april omhoog van 108 naar 110 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

In het eerste kwartaal kwamen veel pensioenfondsen er juist slechter voor te staan. Door de dalende beurskoersen verdampte voor miljarden euro’s aan waarde van hun beleggingen. Boosdoener toen was vooral het rentespook dat wereldwijd op de beursvloeren rondwaarde. Beleggers maakten zich erg druk over de stijgende inflatie. Ook de vrees voor een handelsoorlog zorgde voor extra onrust.

De Nederlandse pensioensector is nog altijd niet boven jan. Veel fondsen verwachten komende jaren de pensioenen nog niet te kunnen verhogen. Ook hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht.