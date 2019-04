„Pensioenfondsen staan er slechter voor”

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in maart slechter voor komen te staan, na twee maanden van verbetering van hun financiële positie. Volgens onderzoeksbureau Aon komt dit doordat de rente na aankondigingen van de Federal Reserve stevig is teruggelopen. De fondsen behaalden wel goede rendementen met beleggingen.

De Fed, de koepel van Amerikaanse centrale banken, besloot onlangs om zijn belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten dit jaar niet meer verder te verhogen. De rentemarkten speelden hierop in door erg lage rentestanden te hanteren. Voor pensioenfondsen is dat nadelig omdat ze hierdoor in hun berekening uit moeten gaan van hogere verplichtingen in de komende decennia.

De gemiddelde dekkingsgraad zakte in maart van 108 naar 106 procent. Dit is een graadmeter die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Volgens de regels mag de dekkingsgraad niet te laag zijn, anders moet er op een gegeven moment worden ingegrepen.

Het gaat al langer niet zo goed met veel pensioenfondsen. Daardoor kunnen veel pensioenen niet omhoog en dreigen er voor miljoenen Nederlanders in de komende jaren kortingen.