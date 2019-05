„Pensioenfondsen staan er iets beter voor”

Nederlandse pensioenfondsen hebben hun financiële positie afgelopen maand weer iets verbeterd ten opzichte van een maand eerder. De fondsen profiteerden in april voornamelijk van gestegen rente en een hoger rendement op aandelenmarkten, maakte onderzoeksbureau Aon Hewitt bekend.

De gemiddelde dekkingsgraad was de afgelopen maand 107 procent, tegenover 106 procent in maart. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij een rentestijging dalen de verplichtingen van pensioenfondsen.

In april liep de rente, na het dieptepunt van eind maart, weer wat op. Verder zette het in januari ingezette herstel op de financiële markten zich de in april verder door. Het rendement op vastgoed was vorige maand wat minder.

Aon benadrukt verder dat er de afgelopen maande veel is gesproken over een pensioenakkoord. Vooral de dreigende kortingen zijn onderwerp van gesprek. Ook de discussie over de rekenrente blijft de gemoederen bezighouden. Volgens de onderzoekers is snelheid geboden, gelet op de dreigende kortingen.