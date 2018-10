„Pensioenfondsen staan er iets beter voor”

Nederlandse pensioenfondsen hebben hun financiële positie in september iets verbeterd ten opzichte van een maand eerder. De fondsen profiteerden de afgelopen maand voornamelijk van gestegen rente, maakte onderzoeksbureau Aon Hewitt bekend.

De gemiddelde dekkingsgraad was de afgelopen maand 110 procent, tegenover 109 procent in augustus. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij een rentestijging dalen de verplichtingen van pensioenfondsen.

Fondsen profiteerden verder van een positieve stemming op aandelenbeurzen in ontwikkelde markten. Daar overvleugelden goede economische cijfers voor de Verenigde Staten en een hoog consumentenvertrouwen de internationale handelsspanningen en onzekerheid over de Italiaanse begroting. Aandelen in opkomende markten en vastgoedbeleggingen stonden op verlies, maar per saldo steeg het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen.