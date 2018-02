Pensioenfondsen staan er iets beter voor

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in januari weer iets beter voor komen te staan. De fondsen danken dit vooral aan de gestegen rente, waardoor de waarde van hun verplichtingen wat terugliep. Ook dikten hun vermogens iets aan.

Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt steeg de gemiddelde dekkingsgraad vorige maand van 108 naar 111 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele verhogingen en kortingen van de pensioenen.

Directeur Frank Driessen van Aon Hewitt wijst op het belang van de rente bij het berekenen van de verplichtingen. „Ondanks de recente stijging, bevindt de rente zich op een historisch laag niveau en dat lijkt de komende jaren zo te blijven. Pensioenfondsen zullen daar dan ook rekening mee moeten houden.”

De Nederlandsche Bank (DNB) becijferde onlangs dat wat meer ouderen dit jaar weer een bescheiden verhoging van hun pensioen tegemoet kunnen zien, vergeleken met een jaar terug. Voor een kwart van fondsen is de kans dat er ergens komende jaren gekort moet worden echter nog altijd aanwezig.