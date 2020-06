Pensioenfondsen profiteren van herstel op beurzen

De grote pensioenfondsen in Nederland hebben in mei hun dekkingsgraad weer iets weten op te krikken. Het aanhoudende herstel op de aandelenbeurzen hielp daarbij. Ondanks de stijgende dekkingsgraden staan de meeste nog onder de 90 procent. Als het gemiddelde van het afgelopen jaar daar in december onder de 90 uitkomt, moeten de fondsen volgend jaar gaan korten, werd onlangs afgesproken in het pensioenakkoord. Die zogeheten beleidsdekkingsgraad staat veelal nog wel boven die grens.

Bij ABP stond de dekkingsgraad eind mei op 84,5 procent. Dat was een maand eerder nog 83,2 procent. Zorgfonds PFZW noteerde een dekkingsgraad van 85,7 procent, tegen 84,6 procent in april. Metaalfondsen PME en PMT kwamen uit op dekkingsgraden van respectievelijke 89,8 procent en 88,6 procent. In april waren beide nog rond de 88 procent uitgekomen.