‘Pensioenfondsen moeten dierenleed tegengaan’

Nederlandse pensioenfondsen hebben voor miljarden euro’s aan beleggingen in bedrijven die het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn. Dat stelt Eerlijk Pensioenlabel in een nieuw rapport. De fondsen moeten hun beleggingen gebruiken als drukmiddel om dierenleed te voorkomen, vinden de opstellers daarvan.

Volgens Eerlijk Pensioenlabel, een samenwerking van onder andere World Animal Protection, Oxfam Novib en Milieudefensie, hebben de tien grootste pensioenfondsen 3,4 miljard euro aan beleggingen in 22 bedrijven waar het risico op dierenleed groot is. Het gaat daarbij om bedrijven die gebruikmaken van vlees van plofkippen of varkens die in krappe kooien zitten.

Risicobedrijven zijn volgens de onderzoekers onder andere de Amerikaanse vleesproducent Tyson Foods en „plofkipgigant” McDonald’s. Ook Hormel Foods duikt op in beleggingslijsten van pensioenfondsen. Van een Amerikaanse varkensvleesleverancier van dat laatste bedrijf doken twee jaar geleden beelden op van mishandeling van varkens. Grote supermarktketens kunnen volgens Eerlijk Pensioenlabel eveneens meer doen tegen dierenleed.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, heeft in totaal 1,7 miljard aan beleggingen in zeventien bedrijven waar volgens Eerlijk Pensioenlabel dierenwelzijn onder druk staat. Bij zorgfonds PFZW gaat het om 693 miljoen euro aan beleggingen bij bedrijven met grote kans op dierenleed.

De pensioenfondsen worden opgeroepen de bedrijven te bewegen tot concrete en meetbare maatregelen die dierenwelzijn moeten verbeteren. Als zulke aanmaningen geen effect hebben, zouden ze hun geld moeten terugtrekken uit die ondernemingen, aldus Eerlijk Pensioenlabel.

De Pensioenfederatie, belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen, vindt het belangrijk dat risico’s voor het milieu en maatschappij van beleggingen in kaart worden gebracht. Het is vervolgens aan pensioenfondsen zelf hoe ze die risico’s met hun beleid verkleinen, laat de organisatie in een reactie weten. De Pensioenfederatie stipt verder aan dat pensioenfondsen vorig jaar een convenant hebben ondertekend. Daarin hebben ze afgesproken via hun beleggingsbeleid extra aandacht te besteden aan mensenrechten en milieu.

Pensioenfonds ABP laat weten dat dierenwelzijn, omwille van prioriteiten, geen expliciet onderdeel is van zijn duurzaamheidsbeleid. Wel komt het onderwerp ter sprake in gesprekken met bedrijven, aldus een woordvoerster. Ook zorgfonds PFZW heeft geen specifiek beleid op dierenwelzijn, aldus een woordvoerster. „Sommige raken het wel, zoals voedselveiligheid, maar het is niet een directe focus”, voegde ze toe.