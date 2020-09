‘Pensioenfondsen kunnen rekenen op meevaller’

Pensioenfondsen kunnen rekenen op een meevaller, want de gemiddelde pensioenverplichtingen dalen terwijl de dekkingsgraad verbetert. Dat constateert advies- en onderzoeksbureau Aon op basis van de nieuwe Prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

Het AG becijferde dat de levensverwachting in Nederland blijft stijgen, maar minder snel dan eerder werd verwacht. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen gebruiken de voorspellingen van het AG voor het vaststellen en toetsen van hun premies. Bij gebruik van de nieuwe voorspellingen leidt dit tot een gemiddelde daling van de pensioenverplichtingen met ongeveer 2 procent, waardoor de gemiddelde dekkingsgraad met 2 procent zou stijgen naar 98 procent, aldus Aon.

In de nieuwe Prognosetafel is de coronacrisis niet meegenomen. Voor pensioenfondsen is van belang hoe de crisis doorwerkt in de levensverwachting. De experts van het AG vinden dat er op dit punt nog te veel onzekerheid is en te weinig data beschikbaar zijn om hiervoor een goede inschatting te maken. Het AG heeft daarom besloten de coronacrisis niet mee te nemen in de nieuwe Prognosetafel, die gebaseerd is op sterftewaarnemingen tot en met 2019.

Volgens Aon wordt het daarom interessant om te zien hoe er in de volgende Prognosetafel van het AG, die in 2022 verwacht wordt, mee om wordt gegaan. Dan is de coronacrisis namelijk onderdeel van de sterftewaarnemingen waar de Prognosetafel op gebaseerd wordt, zegt het advies- en onderzoeksbureau.