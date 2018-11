„Pensioenfondsen krijgen klappen in oktober”

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober duidelijk verslechterd. Volgens onderzoeksbureau Aon komt dit door forse klappen op de aandelenbeurzen. Daarnaast daalde ook de rente.

Hiermee is de bescheiden opleving van de pensioensector in september weer volledig tenietgedaan. Dit betekent dat veel pensioenen voorlopig niet kunnen worden verhoogd en dat de kans op kortingen nog steeds in de lucht hangt. Fondsen die uit de gevarenzone leken te zijn, zitten daar nu weer middenin.

De gemiddelde dekkingsgraad zakte in oktober van 110 naar 107 procent. Dit is een graadmeter die aangeeft in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Volgens de regels mag de dekkingsgraad niet te laag zijn, anders moet er op een gegeven moment worden ingegrepen.

In de sector klinkt de hoop dat een nieuw pensioenstelsel de situatie zal verbeteren en de fondsen dringen dan ook aan op een snel pensioenakkoord. Maar in Den Haag bakkeleien vakbonden en werkgevers nu al jaren over hoe zo’n grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel er precies uit zou moeten zien. Telkens als ze er bijna uit lijken te zijn, doemen weer nieuwe obstakels op.