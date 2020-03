Pensioenfondsen krijgen flinke klap door onrust over coronavirus

De Nederlandse pensioenfondsen hebben in februari een flinke klap gekregen door de wereldwijde angst voor het nieuwe coronavirus. Hun financiële positie is aanzienlijk verslechterd, waardoor de dreiging van kortingen groter is geworden.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen zakte met 6 procentpunt terug tot 95 procent, meldt advies- en onderzoekbureau Aon. Dit betekent dat de fondsen voor elke euro die ze in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, gemiddeld slechts 95 eurocent in kas hebben.

Door onrust op de financiële markten deden de fondsen afgelopen maand minder goede zaken met hun beleggingen. De aandelenbeurzen kregen behoorlijke klappen. Vooral vorige week was het raak. Ongerustheid van beleggers sloeg om in paniek en dat zorgde voor de slechtste week op de aandelenbeurzen sinds 2008. Daarnaast was er bij beleggers sprake van een vlucht naar veilige havens, wat de rente deed dalen. Dat laatste is eveneens ongunstig voor de financiële positie van pensioenfondsen.