Pensioenfondsen blij met doorbraak

Het principeakkoord tussen het kabinet en sociale partners over een nieuw pensioenstelsel is een "belangrijke stap" op weg naar een toekomstbestendige oudedagsvoorziening. Dat laten pensioenfondsen weten in een reactie op de doorbraak in het pensioenoverleg.

Het is nu zaak de afspraken op korte termijn verder uit te werken, laat de overkoepelende Pensioenfederatie weten. Daarbij is het van belang dat de risico’s tussen verschillende groepen eerlijk worden verdeeld, zegt voorzitter Shaktie Rambaran Mishre. Fondsen dragen daar graag aan bij met hun ervaring en kennis.

Volgens ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, bieden de gemaakte afspraken goede uitgangspunten voor deelnemers. Zij hebben baat bij een persoonlijker en duidelijker pensioencontract, aldus voorzitter Corien Wortmann.

De pensioenfondsen voor de metaalsector PMT en PME vinden dat dat aangesloten leden "zeer zeker gebaat" zijn bij de nieuwe afspraken. Die verkleinen namelijk de kans op pensioenkortingen, stellen ze. "Een verlaging hoeft pas bij een beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent in plaats van 104 procent."