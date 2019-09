Pensioenfondsen bang voor forse kortingen

Nederlandse pensioenfondsen maken zich ernstige zorgen over de effecten van de aanhoudend lage rente. Ze vrezen pensioenuitkeringen te moeten verlagen. Kortingen tot 8 procent zijn daarbij niet ondenkbaar, zo meldt De Pensioenfederatie, die het kabinet om hulp vraagt.

De koepelorganisatie voor de meeste pensioenfondsen in Nederland zegt verheugd te zijn over het recent gesloten pensioenakkoord. Het doel daarvan was kortingen en hogere premies te voorkomen, maar door de verder wegzakkende rentes, de instabielere financiële markten en vooral de aangepaste zogeheten rekenrente is dat gevaar allerminst geweken.

Als gevolg van deze ontwikkelingen staan bij de pensioensector alle seinen inmiddels op rood, zo schrijft de branchevereniging. Onder meer de handelsoorlog, geruchten over nieuwe monetaire stappen van de Europese Centrale Bank én de brexit helpen ook niet en op korte termijn wordt geen verbetering verwacht.

De Pensioenfederatie heeft een analyse gemaakt van de problemen en wil in de nazomer met minister Wouter Koolmees in overleg over de opties. Een woordvoerster zegt niet op eventuele oplossingen vooruit te willen lopen.