Pensioenfonds PMT uit tabak, porno en wapens

Pensioenfonds PMT sluit per direct beleggingen in de tabaks-, bont-, wapen en porno-industrie uit. Dat is een van de gevolgen van een nieuwe aandelenstrategie van het fonds voor de metaal- en technieksectoren. Met die nieuwe strategie bepaalt PMT voortaan zelf in welke aandelenfondsen het belegt.

De meeste pensioenfondsen maken gebruik van een zogeheten ‘benchmark’ die door een externe partij is opgesteld. Die heeft dan alle bedrijven doorgelicht, maar PMT wil voortaan zelf expliciet voor al zijn beleggingen kiezen. Het pensioenfonds heeft daarom zijn eigen richtlijn ontwikkeld.

PMT zegt per direct alleen nog maar aandelen te bezitten van „solide ondernemingen die goed presteren, verantwoord ondernemen én aanspreekbaar zijn op hun doen en laten”. Aan de nieuwe aandelenstrategie is twee jaar gewerkt. Ook voor staatsobligaties is een nieuwe richtlijn opgesteld. Landen worden beoordeeld op onder meer hun milieubeleid en sociaal beleid en bestuur.