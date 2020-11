Pensioenfonds PFZW verhoogt premie, kans op kortingen ‘reëel’

Werknemers en bedrijven in de zorgsector moeten vanaf volgend jaar extra pensioenpremie betalen en de kans op kortingen is ‘reëel’. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten om de premie in 2021 met 1,5 procentpunt te verhogen naar 25 procent. In 2021 komt daar nog eens 0,8 procentpunt bij. Dat is nodig omdat PFZW door de economische omstandigheden een lager rendement verwacht te behalen op de lange termijn.

„De lage rente waarmee we wettelijk moeten rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is”, schrijft het pensioenfonds. Of de pensioenen volgend jaar nog moeten worden gekort, wordt pas na 31 december duidelijk. „Die kans is reëel”, aldus het PFZW.

PFZW is met zo’n 2,9 miljoen deelnemers een van de grootste pensioenfondsen van Nederland.