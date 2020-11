Pensioenfonds ABP verhoogt premie

De pensioenpremie voor deelnemers aan pensioenfonds ABP gaat komend jaar omhoog. Dat is nodig om de dekkingsgraad van het ambtenarenfonds omhoog te krijgen. Of de pensioenen volgend jaar omlaag moeten is nog niet bekend, dat hangt af van de dekkingsgraad eind december. Stijgen zullen de pensioenen in elk geval niet, door de lage dekkingsgraad mag het ABP dat niet.

De pensioenpremie stijgt voor deelnemers van 24,9 procent naar 25,9 procent van het salaris. Dat wordt gezamenlijk door de werkgever en de werknemer betaald, waarbij het grootste deel voor rekening van de werknemer komt. ABP rekent voor dat iemand met een bruto maandsalaris van 3500 euro per maand netto ongeveer 9 euro per maand meer kwijt is aan zijn pensioen.

ABP is het pensioenfonds voor ambtenaren en mensen die in het onderwijs werken en is het grootste pensioenfonds van Nederland. Zo’n één op de zes Nederlanders is deelnemer van het fonds of krijgt een pensioen daarvan. Al geruime tijd heeft het fonds een te lage dekkingsgraad, eind oktober bedroeg die 88,2 procent. Dat betekent dat het fonds voor iedere euro die het aan pensioenverplichtingen heeft, maar iets meer dan 88 cent in kas heeft. Als de dekkingsgraad eind dit jaar nog altijd onder de 90 procent ligt, moet het ABP gaan korten op de pensioenen.