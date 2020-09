Pensioenbelegger PGGM neemt belang in glasvezelbedrijf Eurofiber

Pensioenuitvoerder PGGM, die onder meer de pensioenen belegt voor pensioenfonds PFZW, steekt pensioengeld in glasvezelbedrijf Eurofiber. Er wordt een minderheidsbelang overgenomen van investeerder Antin Infrastructure Partners die de overige aandelen in de onderneming behoudt. Naar verluidt gaat het om een minderheidsbelang van 22,5 procent en wordt Eurofiber gewaardeerd op ruim 2,8 miljard euro.

Het Nederlandse Eurofiber, in het jaar 2000 opgericht, beschikt over een glasvezelnetwerk van ruim 37 duizend kilometer lengte en datacenters in Nederland en Frankrijk. De onderneming voorziet ongeveer driekwart van de Nederlandse gezondheidszorginstellingen en universiteiten van hoogwaardige glasvezelverbindingen. Eurofiber heeft aangekondigd naast de zakelijke markt ook de particuliere markt te gaan bedienen via joint ventures, om te beginnen in België en Duitsland.

PGGM is enthousiast over de nieuwe investering en ziet kansen. „De corona-epidemie heeft het grote belang getoond van een sterke digitale infrastructuur, zoals in de zorgsector waar Eurofiber een vooraanstaande marktpositie inneemt. We staan klaar om samen met Antin Infrastructure Partners verder te investeren in de uitbreiding van het digitale netwerk en de dienstverlening van Eurofiber”, aldus Erik van de Brake, hoofd Infrastructure bij PGGM.