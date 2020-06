Peking waarschuwt VS om beursnoteringen Chinese bedrijven

China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat regels om Chinese bedrijven met Amerikaanse beursnoteringen te schrappen de relaties tussen beide landen ernstig kunnen schaden. Volgens Washington gebruiken Chinese ondernemingen frauduleuze boekhoudpraktijken.

De Amerikaanse Senaat stemde onlangs in met nieuwe wetgeving waardoor Chinese bedrijven met noteringen in de VS voortaan aan strengere regelgeving rond accounting moeten voldoen, anders dreigen zij hun noteringen in New York kwijt te raken. Het gaat bijvoorbeeld om de grote Chinese techbedrijven Alibaba, Baidu en JD.com die nu genoteerd zijn op Wall Street. Momenteel hebben Amerikaanse autoriteiten maar beperkte toegang tot de boeken van Chinese ondernemingen.

Chinese bedrijven die noteringen hebben in de VS zijn al bezig naar alternatieven te kijken. Zo zou webwinkel JD.com aandelen willen gaan uitgeven in Hongkong. Baidu zou overwegen zijn notering in de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq op te geven.

De kwestie vergroot de spanningen tussen China en de VS. Die spanningen zijn de laatste tijd flink opgelopen door de Chinese inmenging in Hongkong en de coronacrisis. Het voorlopige handelsakkoord tussen de twee economische grootmachten komt steeds meer onder druk te staan.