PEILINGWATCH: Vakbondsleden verdeeld over pensioenen

Vakbondsleden zijn verdeeld over het principeakkoord over de hervorming van het pensioenstelsel dat vakbonden, werkgevers en het kabinet hebben gesloten. In een peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag ontlopen voor- en tegenstanders elkaar amper.

Van de ondervraagde leden die aangeven zeker te gaan stemmen, zegt 44 procent voor te stemmen. Daar staat tegenover dat 40 procent tegen wil stemmen. Een groep van 16 procent weet nog niet wat te stemmen.

Leden van FNV en CNV kunnen zich in een onlinereferendum uitspreken over het vorige week bereikte compromis. Ook een deel van de leden van vakcentrale VCP kan een oordeel geven over het akkoord.

EenVandaag hield een gewogen peiling onder ruim 5700 vakbondsleden uit zijn Opiniepanel. Onder uitgesproken tegenstemmers zijn vooral afspraken over de stijging van de AOW-leeftijd een pijnpunt. Vakbondsleden die nog geen keuze hebben gemaakt, zijn vaak nog op zoek naar meer informatie.

ANP PeilingWatch is een servicedienst. Het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.