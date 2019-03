„Pech voor klagers over reparatie pechhulp”

Wie klachten heeft over de pechhulpverlening van de ANWB dreigt tussen wal en schip te vallen. Volgens klachteninstituut Kifid en de Consumentenbond is er daarom een extra onafhankelijke geschilleninstantie nodig in Nederland.

Normaal kan een consument voor klachten naar Kifid stappen, maar die mag volgens zijn reglementen commentaar op de manier waarop reparaties worden uitgevoerd niet behandelen. Een automobilist die vond dat de reparatie van zijn auto veel te lang duurde, wat voor hem allerlei extra kosten betekende, kon daardoor niet worden geholpen.

Eveline Ruinaard, voorzitter van de geschillencommissie van Kifid, geeft toe dat er iets niet klopt. „Dit lijkt een ongewenst hiaat in de alternatieve geschiloplossing voor consumenten.” De Consumentenbond vindt dat ook. „Op deze manier worden consumenten die een probleem hebben met hun pechhulpverzekeraar gedwongen om naar de rechter te stappen.”