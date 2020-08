Pearle-moeder GrandVision in rechtbank tegenover nieuwe eigenaar

Brillengigant EssilorLuxottica staat maandag in de rechtbank in Rotterdam lijnrecht tegenover het bedrijf dat het wil overnemen, het Nederlandse optiekconcern GrandVision. Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica, dat achter merken als Ray-Ban en brillenlenzen van Varilux zit, wil informatie van GrandVision en eigenaar HAL. Daaruit moet duidelijk worden welke stappen het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden en wat die betekenen voor de financiële situatie van de onderneming.

De situatie is bijzonder, want het gebeurt niet vaak dat een bedrijf tijdens een overnameproces zijn nieuwe dochter voor de rechter sleept. EssilorLuxottica ging zelfs nog een stap verder door deze week al invallen te laten uitvoeren en informatie te laten weghalen. Die is voorlopig bij een derde partij ondergebracht in afwachting van de uitspraak. GrandVision en investeerder HAL vinden dat ze genoeg informatie hebben gegeven en begonnen op hun beurt een arbitrageprocedure.

EssilorLuxottica is mogelijk uit op nieuwe onderhandelingen over de prijs van GrandVision. Essilor kwam eind juli vorig jaar een prijs van 28 euro per aandeel overeen voor GrandVision, wat neerkwam op een totaalbedrag van ruim 7 miljard euro. De prijs is inmiddels gestegen naar 28,42 euro per aandeel omdat de deal niet binnen een jaar kon worden afgerond nu de Europese Commissie de zaak nog onderzoekt. Sinds de overname is bekendgemaakt, is de prijs van een aandeel GrandVision op de beurs met zo’n 6 procent gedaald.

Tot nu toe houden EssilorLuxottica en GrandVision vol achter de overnamedeal te staan.