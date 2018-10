Pearle-moeder GrandVision blijft groeien

GrandVision heeft in het derde kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet. Het moederconcern van optiekketens als EyeWish en Pearle opende een aantal nieuwe winkels. Daarnaast werden online fiks meer brillen verkocht.

De totale opbrengsten over het derde kwartaal bedroegen 948 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op eigen kracht, dus zonder effect van overnames, ging het om een omzetgroei van net geen 6 procent. Volgens topman Stephan Borchert is dat de grootste kwartaalgroei in drie jaar tijd.

Het aangepaste operationele resultaat (ebitda) steeg met een kleine 7 procent tot 156 miljoen euro. De winstmarge kromp daarentegen, doordat de integratiekosten van de onlangs overgenomen keten Tesco Opticians op het resultaat drukten.