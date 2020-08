PBL: verduurzamen eigen woning is nu niet rendabel

Het verduurzamen van woningen is zonder extra subsidies niet rendabel voor huizenbezitters. Dat stelt Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport.

Het verduurzamen van woningen vergt van de meeste huishoudens een te grote investering, stelt het PBL . Er gaan vaak jaren overheen voordat de besparingen die groene maatregelen als een warmtepomp, zonnepanelen en het afsluiten van gas opleveren zich uitbetalen. Daardoor is het meestal niet mogelijk duurzame maatregelen te nemen zonder dat de woonlasten omhoog gaan.

Een huishouden dat zijn energielabel bijvoorbeeld wil opkrikken van D naar energieneutraal is daar gemiddeld 35.000 voor kwijt, berekende het PBL. Dat levert maandelijks een besparing van 50 euro op aan woonlasten, maar het duurt langer dan dertig jaar voordat de hele investering is terugverdiend.

Als er geen aanvullend beleid komt, zal de bijdrage die woningbezitters leveren aan het behalen van de doelen in het klimaatakkoord flink lager zijn dan die waar de overheid nu rekening mee houdt, stelt het PBL. In het Klimaatakkoord staat dat alle woningen in Nederland in 2050 energieneutraal moeten zijn.