PBL: Extra natuurgebieden hard nodig

Om de Europese natuurdoelen te halen, moet Nederland tienduizenden hectares natuurgebieden extra aanleggen.

Dat valt af te leiden uit een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat vrijdag openbaar is gemaakt. Het rapport komt op een bijzonder moment. Op verzoek van regeringspartijen VVD en CDA onderzoekt het kabinet momenteel of het mogelijk is om natuurgebieden te schrappen. Dat zou boeren, bedrijven en bouwers extra mogelijkheden geven voor hun werkzamheden.

Het PBL adviseert het kabinet om duidelijk te maken aan de samenleving dat in sommige sectoren en in sommige gebieden „pijnlijke transities” moeten plaatsvinden. De kortetermijnplannen, zoals verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur, bieden onvoldoende soelaas. Ingrijpender maatregelen zijn nodig.

Volgens het PBL is het vrijwel onmogelijk om natuurgebieden te schrappen omdat Nederland zich in Europees verband heeft verplicht om de 160 Natura2000-gebieden goed te beschermen. Om de natuurdoelen te halen, is zelfs uitbreiding noodzakelijk. PBL-onderzoeker Van Hinsberg schat dat tienduizenden hectares extra nodig kunnen zijn.

Volgens het PBL moet de overheid op termijn veel meer doen om natuurdoelen te halen dan de stikstofneerslag terug te dringen.

„Stikstof is slechts één van de knoppen om aan te draaien om de kwaliteit van de natuur verder te beschermen”, zo staat in het advies. Het PBL wijst ook op verhoging van de grondwaterstand en uitbreiding van kleine ‘postzegels’ natuur naar grotere aaneengesloten gebieden.

Als natuurgebieden robuuster zijn, kunnen er volgens het PBL meer vergunningen worden verleend voor boeren en bouwers. Een wetenschappelijke autoriteit zou per Natura2000-gebied moeten kijken hoe de natuur er voor staat en wat dan mogelijk is aan activiteiten en uitbreidingen.