‘PayPal wil uit libra-project Facebook’

Betaalbedrijf PayPal staat op het punt om het libra-project van Facebook te verlaten. Dat meldde de Britse zakenkrant Financial Times op basis van meerdere bronnen. De tientallen partijen die de uitrol van de cryptomunt steunen zijn donderdag in Washington bijeen. Ze praten onder meer over hoe de toenemende tegenstand van autoriteiten aan te pakken.

De ontwikkeling van libra wordt aangestuurd door Facebook-bestuurder David Marcus die voorheen hoog in de boom zat bij PayPal. Volgens het betaalbedrijf zou Facebook onder meer te weinig doen om het witwassen van geld te voorkomen. Ook in het overleg met toezichthouders zou het projectteam tekortschieten.

Partners als Visa, Mastercard en Stripe zouden eerder hun zorgen hebben geuit over de aandacht van de regelgevende instanties voor de munt. De Europese Unie kondigde al een onderzoek naar libra aan. Partijen aangesloten bij de Libra Association zouden ieder 10 miljoen dollar hebben toegezegd om deel te nemen. Die afspraken zijn nog niet formeel.