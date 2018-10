Paul Allen (1953-2018): stille kracht achter Microsoft

Medeoprichter van Microsoft Paul Allen is maandag in zijn geboortestad Seattle overleden aan de gevolgen van lymfklierkanker. Hij was 65 jaar oud.

Allen stond, samen met zijn schoolvriend Bill Gates, aan de wieg van, zoals het aanvankelijk werd geschreven, Micro-Soft. Beiden opereerden als pioniers op het gebied van de informatietechnologie en voorzagen in een vroeg stadium dat binnen afzienbare tijd iedereen over zijn eigen computer zou beschikken.

Allen bedacht de naam van het latere megaconcern. Micro verwees naar de kleine desktop of personal computer, in afwijking van de grote computers die destijds gangbaar waren. Soft vormde een afkorting van software, het product dat het bedrijf ontwikkelde en verkocht.

Allen en Gates waren vrienden geworden op de middelbare school. Allen stopte voortijdig met zijn studie en ging werken bij Honeywell in Boston. Hij haalde snel daarna Gates over om ook zijn studie te staken en samen een bedrijf op te richten.

Gates gaf Microsoft voor de buitenwereld een gezicht, Allen deed zijn werk vooral op de achtergrond. Huidig topman Satya Nadella omschrijft hem als „stil en vasthoudend.” De onderneming ontwikkelde het besturingssysteem voor de door IBM gebouwde eerste pc’s. Het kreeg bekendheid onder de aanduiding MS-DOS. Verder bracht Microsoft in de jaren tachtig Windows en Word op de markt.

Geleidelijk aan ontstond er echter verwijdering tussen Allen en Gates. De samenwerking verliep steeds moeizamer. In 1983 trad Allen daarom terug uit de top van het bedrijf. Wel werd hij daarna commissaris van de Amerikaanse multinational. Die functie bekleedde hij tot 2000.

Goede doelen

Het tijdschrift Forbes schat het vermogen van Allen op bijna 22 miljard dollar (zo’n 19 miljard euro). Hij stond daarmee op plek 44 van de lijst van rijkste personen op aarde. Bovendien bezat hij tientallen patenten. Veel geld doneerde hij aan goede doelen, onder meer aan projecten in Seattle, en aan de wetenschap. Ook kocht hij een basketbal- en een voetbalteam op.

Ondanks de verstoorde relatie reageert Gates: „Ik ben diepbedroefd vanwege het overlijden van een van mijn oudste en naaste vrienden. Zijn bijdragen aan de wereld van technologie en filantropie zullen nog generaties lang blijven voortleven.”