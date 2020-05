Passagiersstroom naar Schiphol nagenoeg opgedroogd

Luchthaven Schiphol heeft door de wereldwijde reisbeperkingen wegens het nieuwe coronavirus amper passagiers verwelkomd in april. In die maand vlogen 98 procent minder mensen van en naar de Amsterdamse luchthaven dan een jaar eerder.

In totaal ging het in april om iets minder dan 127.000 passagiers, tegenover 6,1 miljoen reizigers in april 2019. In de maand mei zal het beeld niet wezenlijk anders zijn op de grootste luchthaven van Nederland, verwacht Schiphol.

Het aantal vluchten op Schiphol kelderde met 90 procent tot 4242. Dat die daling iets minder sterk is dan de afname van het aantal passagiers, komt mede doordat er vaker vrachtvliegtuigen van en naar Schiphol vlogen. Die gingen voornamelijk naar Azië en Noord-Amerika. Het totale volume aan luchtvracht daalde wel, omdat veel daarvan vaak in het ruim van passagiersvliegtuigen wordt vervoerd.