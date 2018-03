Passagiersrecord voor Deutsche Bahn

Het Duitse spoorconcern Deutsche Bahn heeft vorig jaar het recordaantal van 142 miljoen reizigers mogen verwelkomen in zijn treinen voor de langere afstand, zoals de ICE’s. Dat is een toename met meer dan 2 procent ten opzichte van 2016 en het derde recordjaar op rij.

Als wordt gekeken naar heel Europa vervoerde Deutsche Bahn met zijn treinen en bussen bijna 4,7 miljard reizigers. Het bedrijf is moederonderneming van vervoerder Arriva, die in veel Europese landen actief is, en biedt regionaal vervoer in Duitsland. Ook houdt Deutsche Bahn zich bezig met goederentransport.

De omzet kwam uit op het record van 42,7 miljard euro met een operationele winst van ruim 2,1 miljard euro. Deutsche Bahn gaf aan de financiële doelstellingen gehaald te hebben, maar zei dat de punctualiteit beter zou moeten zijn.