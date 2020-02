Passagiersgroei luchthavens Europa afgezwakt in 2019

De groei van het aantal passagiers op Europese luchthavens is vorig jaar met 3,2 procent toegenomen, wat het zwakste tempo was in vijf jaar. Wel werd het recordaantal van 2,43 miljard passagiers verwerkt op luchthavens in Europa. Dat blijkt uit cijfers die de Europese brancheorganisatie ACI donderdag heeft gepubliceerd.

In 2018 steeg het aantal reizigers via Europese luchthavens nog met 6,1 procent. Volgens de ACI stond de groei vorig jaar onder druk door bijvoorbeeld faillissementen van luchtvaartondernemingen zoals Thomas Cook. Verder kromp het vrachtverkeer via luchthavens in Europa met 1,9 procent, wat de slechtste prestatie is sinds 2012.

De brancheorganisatie verklaarde dat nu het grote vraagteken is wat de impact zal zijn van het nieuwe coronavirus op het Europese luchtvervoer. Tot dusver is die impact nog vrij bescheiden en wordt die vooral gevoeld op vliegvelden met directe verbindingen naar China. Als de economische gevolgen voor China en daarbuiten door het virus verslechteren, kan de impact op het luchtverkeer groter worden voor luchthavens in Europa.