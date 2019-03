Passagiersgroei bij KLM vlakt af

Air France kende in februari een aanzienlijk sterkere passagiersgroei dan zustermaatschappij KLM. In voorgaande maanden was de situatie juist precies andersom en was KLM nog de groeimotor van de twee. Naar eigen zeggen komt de afvlakking van de groei bij KLM mede door de groeibeperking op Schiphol.

Het aantal reizigers bij KLM steeg met 1 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 2,4 miljoen. Bij Air France was met 3,7 miljoen passagiers sprake van een plus van 5,1 procent. Prijsvechter Transavia noteerde de sterkste passagiersgroei. Bij die maatschappij checkten er 9 procent meer reizigers in. Alles bij elkaar vlogen er vorige maand 7 miljoen mensen met toestellen van Air France-KLM. Dat was 4,1 procent meer dan in februari vorig jaar.

Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern ging vorige maand door een zeer roerige periode. Er was veel onrust rond de herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers en de Nederlandse overheid nam een flink belang in het bedrijf.