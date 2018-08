„Pas op de plaats voor aandeelhouders Sky”

Aandeelhouders van het Britse mediabedrijf Sky doen er verstandig aan voorlopig pas op de plaats te maken en niet in te gaan op de avances van 21st Century Fox. Het Amerikaanse concern van mediatycoon Rupert Murdoch wil Sky graag volledig inlijven, maar ondervindt hevige concurrentie van de Amerikaanse kabelreus Comcast.

Volgens een onafhankelijke commissie van adviseurs van Sky moet door de aandeelhouders van Sky niet worden ingegaan op het bod van Murdoch van 14 pond per aandeel. Dat bod werd eerder door de commissie wel aanbevolen, maar dat was voordat Comcast met een bod van 14,75 pond per aandeel op de proppen kwam. Deze deal heeft nu de goedkeuring van de adviseurs van Sky.

Comcast was onlangs ook nog in de race voor onderdelen van 21st Century Fox, dat een groot deel van Sky in handen heeft. Die deal heeft Comcast echter aan Disney gelaten om zelf al zijn zinnen te zetten op Sky.