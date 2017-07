Air France-KLM verbindt zich nauwer met samenwerkingspartners. Het Amerikaanse Delta en China Eastern kopen elk een belang van 10 procent in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie, voor in totaal 751 miljoen euro. Daarnaast neemt Air France-KLM een belang van 31 procent in Virgin Atlantic, voor circa 220 miljoen Britse pond (bijna 247 miljoen euro). Dat maakte Air France-KLM donderdag nabeurs bekend.