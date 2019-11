‘Partijen geïnteresseerd in overname XS4ALL’

Meerdere partijen zijn geïnteresseerd in een overname van KPN-dochter XS4ALL. Dat heeft de advocaat van de ondernemingsraad van de internetprovider gezegd bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Welke partijen interesse zouden hebben getoond, vertelde de raadsman niet. Hij maakte de opmerking in zijn pleidooi met de strekking dat in zijn geheel niet is bewezen dat het bedrijfsmodel van een zelfstandig XS4ALL op termijn onder druk zou komen te staan.

De Ondernemingskamer buigt zich donderdag over de vraag of KPN het recht heeft om zijn dochter XS4ALL op te heffen. De zaak is aangespannen door de ondernemingsraad van de internetprovider. Die vindt de plannen slecht onderbouwd en in strijd met gemaakte afspraken.

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. Sindsdien is XS4ALL een apart merk, dat zich onderscheidt door zijn activisme, bijvoorbeeld door de inzet voor privacy online. KPN wil nu stoppen met XS4ALL. De honderdduizenden klanten zouden moeten overstappen naar het hoofdmerk.

Eerder bleek al dat het telecombedrijf dit jaar gesprekken heeft gevoerd met een investeerder over een mogelijke overname van XS4ALL. Het actiecomité dat zich inzette om het merk te behouden, was met twee potentiële kopers op de proppen gekomen, waarvan er één snel werd afgewezen. Een bod van de andere partij werd overwogen, maar uiteindelijk koos KPN ervoor om de integratie van XS4ALL door te willen zetten.

Boze aanhangers van XS4ALL hebben inmiddels een alternatieve provider opgezet, Freedom Internet. Die is op 11 november gepresenteerd en kreeg in de eerste week „tussen de 10.000 en de 100.000 aanmeldingen”. Het is de bedoeling dat de aanmelders in het eerste kwartaal van 2020 daadwerkelijk een internetverbinding via Freedom krijgen. De initiatiefnemers hebben geen hoop meer dat XS4ALL behouden kan blijven door de zaak bij de Ondernemingskamer.