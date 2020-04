Parijs staat garant voor steun aan Air France-KLM

Nederland en Frankrijk lijken het eens te zijn geworden over een steunpakket voor de noodlijdende luchtvaartonderneming Air France-KLM. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno le Maire is Parijs akkoord met een pakket ter waarde van 7 miljard euro. De Nederlandse ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben later op vrijdag een persconferentie gepland. Nederland staat naar verluidt garant voor zo’n 3 miljard euro steun.

Door ingrijpen van Parijs zijn banen bij de luchtvaartonderneming gegarandeerd en kan het bedrijf zelfstandig voortbestaan, aldus de Franse minister. Volgens Le Maire was Frankrijk vooralsnog niet van plan om de luchtvaartonderneming te nationaliseren. Verder wil hij dat de onderneming meer doet om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

De 7 miljard euro uit Parijs is deels via een door de staat gegarandeerde lening van 4 miljard euro. Daarnaast pompt Frankrijk 3 miljard euro direct in het bedrijf.